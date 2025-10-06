Crede di acquistare i biglietti per un concerto ma viene truffata e le sottraggono 7mila euro | due denunciati
Ha continuato a versare i soldi convinta che alla fine avrebbe ottenuto i biglietti per un concerto e solamente il pronto intervento dei carabinieri ha sventato una truffa che aveva portato una ragazza a perdere oltre 7mila euro. L'operazione dei militari dell'Arma di Portoferraio è iniziata la. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
