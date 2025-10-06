Crateri Silvestri a pagamento Marano M5s deposita interrogazione
"Ho appena presentato un'interrogazione parlamentare per fare definitivamente chiarezza sulla vicenda relativa all'accesso ai Crateri Silvestri dietro pagamento di un ticket da 5 euro. Con questa iniziativa intendo verificare come stanno davvero le cose perché, anche se si trattasse realmente di.
Ticket di 5 euro per visitare i Crateri Silvestri sull'Etna, Morosoli: "Contributo per tutelare il sito"
Crateri Silvestri a pagamento, Marano (M5s) deposita interrogazione: "L'Etna è sito Unesco patrimonio di tutti" - Ticket da 5 euro per visitare la zona vicino il rifugio Sapienza, la deputata regionale presenta atto parlamentare per fare chiarezza.
Etna, 5 euro per visitare i Crateri Silvestri: scoppia la polemica - Con una nota, il patron di Funivia dell'Etna, Francesco Russo Morosoli, ha annunciato la novità: "Contributo per tutelare il sito".