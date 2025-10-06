I l cambio di stagione mette a dura prova la pelle, e non solo. Il passaggio dall’estate all’autunno è un momento critico e prendersi cura maggiormente dell’epidermide non è solo un’effettiva esigenza quanto anche un momento di piacere. Subentra così la Sadwinch Skincare – da non confondere con la Sandwich Skincare, che vuol dire optare per una routine quotidiana più gratificante e avvolgente in un momento dell’anno che ci si prepara al freddo. La zucca, alleata di bellezza fai-da-te. Come utilizzarla per la cura di pelle e capelli X Leggi anche › Salute della pelle: sono sicuri i cosmetici che usiamo? Facciamo chiarezza Pelle in autunno, che cos’è la sad-winch skincare, la cura della pelle anti tristezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Crasi tra "sad" e "winch", un modo per dire “tirarsi su”, la sadwinch skincare punta al benessere della pelle e dell'umore, con rituali che confortano