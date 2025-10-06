Covid anziana non poté dare ultimo saluto al marito | Rsa condannata

Sentenza storica a Novara, dove una Rsa è stata condannata al risarcimento di 5mila euro nei confronti di un'anziana. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Covid, anziana non poté dare ultimo saluto al marito: Rsa condannata

In questa notizia si parla di: covid - anziana

Pianeta Salute. . Le infezioni respiratorie non sono più soltanto raffreddori o bronchiti: in Italia rappresentano oggi una vera emergenza di sanità pubblica, con un impatto crescente su anziani e persone fragili. Polmoniti, virus respiratorio sinciziale e Covid-1 Vai su Facebook

Covid, assolto il medico no vax Ennio Caggiano: «Suo diritto dare le esenzioni dai vaccini» - Per la procura di Venezia tra settembre e dicembre del 2021, quando si era ancora in piena emergenza Covid e da qualche mese era iniziata la vaccinazione di massa, per 16 volte avrebbe firmato falsi ... Secondo corrieredelveneto.corriere.it