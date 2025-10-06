Così la scoperta da Nobel ci aiuta a curare cancro malattie autoimmuni e a tollerare i trapianti
Intervista ai medici Franco Locatelli e Michele Maio. “Possiamo abbassare o alzare il volume del sistema immunitario, a seconda delle patologie da affrontare”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Premio Nobel per la Medicina a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi per la scoperta del meccanismo con cui il sistema immunitario reagisce alle infezioni
