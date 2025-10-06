Charlie Hunnam è un volto che il pubblico ha imparato a conoscere, e amare, per il suo ruolo nella serie tv Sons of Anarchy. La sua interpretazione del motociclista tormentato, diviso tra l’amore per la famiglia e la violenza del club, ha lasciato un segno indelebile nella memoria degli spettatori. Negli ultimi giorni, l’attore è tornato alla ribalta per un altro ruolo che molto amato, in Monster: La Storia di Ed Gein su Netflix. Hunnam si cala nei panni di uno dei serial killer più disturbanti della storia americana, Ed Gein, il macellaio di Plainfield, figura che ha ispirato personaggi iconici del cinema horror come Norman Bates di Psycho e Leatherface di Non aprite quella porta. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Cos'hanno in comune Monster: La storia di Ed Gein e Sons of Anarchy? Più di quanto puoi immaginare