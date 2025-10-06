Cos’è l’Ottobrata? Origine e storia della ‘seconda estate’

Lanazione.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 6 ottobre 2025 – Siamo passati in modo repentino dal caldo al freddo e, quest’anno, non potremo neanche godere del clima mite dell’’ Ottobrata ’ in Toscana perché, come ci informano dal Lamma, “si è spostata verso la Francia e l’Inghilterra”. The Chianti Hills (also known as the Chianti Mountains) are a short mountain range (about 20 km) straddling the provinces of Florence, Siena and Arezzo that mark the eastern border of the Chianti region with the Valdarno and the Val di Chiana. The chianti hills are famous for the vineyards where you get a wine known all over the world. Ma che cos’è l’Ottobrata?. 🔗 Leggi su Lanazione.it

cos8217232 l8217ottobrata origine e storia della 8216seconda estate8217

© Lanazione.it - Cos’è l’Ottobrata? Origine e storia della ‘seconda estate’

In questa notizia si parla di: ottobrata - origine

Cerca Video su questo argomento: Cos8217232 L8217ottobrata Origine Storia