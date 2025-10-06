Cos' è la tolleranza immunologica che è valsa il Nobel per la medicina a Mary E Brunkow Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi

La tolleranza immunologica periferica è un meccanismo che aiuta il nostro sistema immunitario a non attaccare i componenti propri del nostro corpo, contrastando l’insorgenza di malattie autoimmuni. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Cos'è la tolleranza immunologica che è valsa il Nobel per la medicina a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi

