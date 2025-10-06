Oggi, in Corea del Sud, si celebra il Chuseok (??), o Festa del Raccolto, una delle ricorrenze più importanti per il Paese. Si tratta di una ricorrenza mobile, il cui nome deriva dal Hanja -ovvero il coreano antico- e significa letteralmente “sera d’autunno”; cade il quindicesimo giorno dell’ottavo mese del calendario lunare. La festa onora le radici agricole della Corea, e si svolge per ringraziare la natura e gli antenati per i raccolti autunnali, fondamentali per la sopravvivenza nei mesi invernali. Proprio per questo, il Chuseok è conosciuto internazionalmente come il Thanksgiving coreano. Le origini della Festa del Raccolto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Cos'è il Chuseok (??), il "Thanksgiving Day" coreano