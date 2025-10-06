Cosa sta succedendo tra Piastri e Norris nella McLaren campione costruttori in F1 tra i mugugni
Cosa sta succedendo all'interno del team McLaren. A sei gare dalla fine del Mondiale Formula 1, Norris e Piastri si contendono il titolo: una rivalità crescente che non nasconde malumori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Cosa sta succedendo tra Piastri e Norris nella McLaren, campione costruttori in F1 tra i mugugni - A sei gare dalla fine del Mondiale Formula 1, Norris e Piastri si contendono il titolo: una rivalità ... Secondo fanpage.it
Piastri al ‘VAR’: “Devo rivedere il replay del contatto con Lando. Non è il risultato che volevo” - Delusione per l'australiano al termine della gara, caratterizzata da una controversa collisione al via con il proprio compagno di squadra ... Lo riporta formulapassion.it