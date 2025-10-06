Si parte asciutti, ben pettinati, magari con un buon profumo addosso, perché freschi di doccia. Si ritorna, inevitabilmente zuppi di sudore, con la maglietta da strizzare, i capelli da pazzo, l’odore discutibile. È probabile che la Elephant Mountain si chiami così per lo sforzo elefantiaco che richiede: non tanto per i troppi scalini, tutto sommato dalle altezze regolari e dalla numerosità ragionevole, ma per quel misto d’umidità e fatica che manda il corpo in tilt, trasformandolo in un’inarrestabile fontana. Eppure, è la tappa immancabile, quel trionfo di natura nel cuore della città, un’orchestra di verde che distoglie la vista dalla litania del cemento. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Cosa fare e vedere a Taipei, dove l’Asia incontra l’Occidente