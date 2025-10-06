Cosa farà Maria De Filippi a ‘Belve’? È giallo sul tipo di coinvolgimento

(Adnkronos) – Il coinvolgimento di Maria De Filippi nella nuova edizione di 'Belve', anticipato dall'Adnkronos, sta diventando un giallo. Che non potesse trattarsi della classica intervista era parso chiaro da subito e infatti l'anticipazione di Adnkronos parlava di disponibilità della De Filippi per un non meglio identificato coinvolgimento nella nuova stagione del programma di Francesca . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: cosa - maria

Antonio e Valentina dopo Temptation Island, cosa è successo alla coppia: “Maria De Filippi ha fatto una proposta”

Temptation Island 2025, cosa è successo a Valentina e Antonio: la proposta di Maria De Filippi

“L’ha chiamata Maria De Filippi”. Mara Venier, svolta vera in tv: cosa farà a Mediaset

Cosa rende speciale un soggiorno? Per Maria, è stata la combinazione tra relax, attenzione ai dettagli e un’accoglienza fatta col cuore. Ci impegniamo ogni giorno per offrire proprio questo. Se stai cercando un luogo dove sentirti davvero in vacanza, magari Vai su Facebook

Cosa farà Maria De Filippi a 'Belve'? È giallo sul tipo di coinvolgimento - Il coinvolgimento di Maria De Filippi nella nuova edizione di 'Belve', anticipato dall'Adnkronos, sta diventando un giallo. Si legge su adnkronos.com

Notizia incredibile, Maria De Filippi passa in Rai e fa il programma più amato: ecco dove la vedremo - Nessuno avrebbe mai immaginato una cosa del genere: Maria De Filippi approda in Rai in uno dei programmi più amati della tv di Stato. Come scrive donnapop.it