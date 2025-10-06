Cortei per Gaza Landini | I dati del governo sono falsati noi i violenti li respingiamo

Ildifforme.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il segretario della Cgil ha voluto fare chiarezza sui numeri di queste proteste. Secondo i suoi calcoli, tra venerdì e sabato sarebbero scesi in piazza 3 milioni di italiani. Un dato diverso da quello del Viminale, secondo cui l'adesione allo sciopero sarebbe stata del 7%. "Cento piazze piene dicono che la gente ha scioperato", ha ribattuto Landini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

cortei per gaza landini i dati del governo sono falsati noi i violenti li respingiamo

© Ildifforme.it - Cortei per Gaza, Landini: “I dati del governo sono falsati, noi i violenti li respingiamo”

In questa notizia si parla di: cortei - gaza

Cortei per Gaza, clima d’odio e striscioni pro Hamas: “Si inneggia al terrorismo”. L’ira del governo: indegno

Israele, nuova ondata di proteste contro la guerra a Gaza: blocchi stradali e cortei a Tel Aviv

Sciopero per Gaza, cortei e manifestazioni in tutta Italia

cortei gaza landini datiCortei per Gaza, in piazza in tutta Italia. «Stop al Genocidio, siamo tutti Flotilla». - «Stop al Genocidio, siamo tutti Global Sumud Flotilla»: è un grido unico di centinaia di migliaia di persone quello che oggi si è alzato da oltre cento piazze ... Lo riporta leggo.it

cortei gaza landini datiGaza: sciopero generale, cortei e blocchi in tutta Italia per la Flotilla. A Milano occupata la tangenziale, a Bologna chiusa la A14 - Il vice premier Matteo Salvini: sciopero illegittimo, chi lo fa rischia sanzioni. Come scrive milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Cortei Gaza Landini Dati