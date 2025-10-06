Cortei per Gaza Landini | I dati del governo sono falsati noi i violenti li respingiamo

Il segretario della Cgil ha voluto fare chiarezza sui numeri di queste proteste. Secondo i suoi calcoli, tra venerdì e sabato sarebbero scesi in piazza 3 milioni di italiani. Un dato diverso da quello del Viminale, secondo cui l'adesione allo sciopero sarebbe stata del 7%. "Cento piazze piene dicono che la gente ha scioperato", ha ribattuto Landini. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Cortei per Gaza, Landini: “I dati del governo sono falsati, noi i violenti li respingiamo”

