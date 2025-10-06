Corso Diapason base autotrattamento
«Scopri come utilizzare le vibrazioni del diapason per il benessere di corpo, mente ed energia. Questo corso pratico e accessibile a tutti ti guiderà nell’apprendere tecniche di autotrattamento sui principali punti energetici del corpo, favorendo rilassamento, armonia e connessione interiore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
corso - diapason
