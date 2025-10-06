Correggese un pari con rimpianti a Imola
IMOLESE 0 CORREGGESE 0 IMOLESE: Lopez, Elefante, Bellucci, Mattiolo (43’ st Accursi), Manzini, Ricci, Agbugi (38’ st Ricciardi), Lisi, Rizzi (25’ st Leveh), Manes (31’ st Capozzi), Barnaba. A disp.: Cipi, Nistor, Troiano, Dragoi, De Chiara, Ricciardi, Accursi. Allenatore: Potepan. CORREGGESE: Mantini, Ghizzardi, Errichiello, Galli, Giorgini, Ferraresi, Pampaloni (15’ st Panizzi), Ognibene (38’ st Truzzi), Squarzoni, Arrondini (31’ st Calì), Siligardi (15’ st Cappelluzzo). A disp.: Narduzzo,Gualdi, Carini, Berni, Puglisi. Allenatore: Domizzi. Arbitro: Bogo di Oristano (Camarda e cucci di Trapani). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Calcio D: solo pari con la Correggese, mercoledì si replica in Coppa. L’Imolese crea, ma non segna. E nel finale rischia la beffa
