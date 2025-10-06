Corrado e Scuderi le reduci della Flotilla portano la battaglia in Ue | Così Israele ci ha sequestrate – Il video

«Siamo stati presi in ostaggio in acque internazionali dalle forze israeliane». Con queste parole Benedetta Scuderi, europarlamentare di Verdi e Sinistra Italiana, ha denunciato il comportamento del governo israeliano dopo il suo arresto per aver partecipato alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza. Liberata nei giorni scorsi insieme ad altri tre politici, l’eurodeputata ha raccontato in Aula le condizioni della detenzione: «Siamo stati sequestrati, perquisiti, non ci è stato permesso di dormire e alcune persone sono state aggredite fisicamente». L’intervento, applaudito da molti membri dell’Assemblea, è avvenuto in apertura di sessione, ancor prima del dibattito sulle mozioni di censura nei confronti della presidente della Commissione Ursula von der Leyen. 🔗 Leggi su Open.online

Corrado e Scuderi, le reduci della Flotilla portano la battaglia in Ue: «Così Israele ci ha sequestrate» – Il video

