Cori per Max l’affetto dello Stadium Solo applausi per l’ex condottiero

"Noi di te sempre fieri, grazie di tutto Max Allegri ". Lo striscione della Curva Sud dell' Allianz Stadium dedicato all'ex condottiero bianconero tornato ora al Diavolo scaccia perentoriamente i dubbi su quale sarebbe stata l'accoglienza all'artefice di tanti trionfi. Il tecnico toscano è quindi rimasto nei cuore dei tifosi, nonostante la sua 'seconda era' a Torino abbia portato solo una Coppa Italia, proprio nel finale prima di uno strappo molto doloroso con il club e anche la piazza. All'annuncio da parte dello speaker, si sono alzati applausi e cori da parte di tutto lo stadio, con i bianconeri che hanno abbracciato calorosamente Allegri dopo i tanti successi collezionati in otto stagioni: cinque scudetti, cinque coppe Italia, due Supercoppe Italiane e due finali di Champions League i traguardi raggiunti dal toscano, il terzo allenatore più vincente della storia della Juve (dodici titoli, uno meno di Lippi e due meno di Trapattoni ).

