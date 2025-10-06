Corea del Nord Kim presenta le nuove armi ipersoniche all’esposizione annuale E alla parata militare ci sarà il missile balistico Hwasong-20

Roma, 6 ottobre 2025 - La Corea del Nord ha mostrato i muscoli nella sua esposizione annuale della difesa, la Defence Development-2025, inaugurata sabato a Pyongyang alla presenza di un fiero leader, Kim Jong-un, che l'ha definita "il risultato" dei progetti del Paese per modernizzare e potenziare le proprie capacità militari. Pyongyang, Kim Jong Un partecipa alla cerimonia di apertura dell' expo dedicata a innovazione militare Il pezzo forte dell'esposizione sono la nuova generazione di missili da crociera supersonici, le armi ipersoniche e i droni integrati con sistemi terrestri e missilistici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

