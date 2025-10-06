Coppa Italia ottavi di finale | Fiorentina-Como si giocherà martedì 27 gennaio
Calendario: martedì 2 dicembre Juventus-Udinese, ore 21.00 mercoledì 3 dicembre Atalanta-Genoa, ore 15.00 Napoli-Cagliari, ore 18.00 Inter-Venezia, ore 21.00 giovedì 4 dicembre Bologna-Parma, ore 18.00 Lazio-Milan, ore 21.00 martedì 13 gennaio 2026 Roma-Torino, ore 21.00 martedì 27 gennaio 2026 Fiorentina-Como, ore 21.00 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
