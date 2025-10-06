Coppa Italia Napoli – Cagliari | ufficiale data e orario

Appena arrivata la data ufficiale degli ottavi di Coppa Italia del Napoli: ecco quando gli azzurri sfideranno il Cagliari. Il Napoli trova la strada della vittoria contro un ostico Genoa guidato da Patrick Vieira, e risponde immediaamente al ko di San Siro. Dopo l’importante vittoria in League phase contro lo Sporting Lisbona, di fatto, gli azzurri trionfano anche in campionato: 2-1 contro il Grifone. Non una buona prestazione nel primo tempo degli azzurri, che sono costretti ad inseguire il Genoa che passa in vantaggio grazie al gran gol di Ekhator. Serve il miglior Napoli nella ripresa, che trova la rimonta grazie alle reti di Anguissa e del solito Hojlund. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Coppa Italia, Napoli – Cagliari: ufficiale data e orario

In questa notizia si parla di: coppa - italia

Coppa Italia Serie C, il Ravenna parte dalla sfida contro il Cittadella

Entella-Ternana (Coppa Italia, 09-08-2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Tante assenze negli umbri, Chiappela quasi al completo

Avellino-Audace Cerignola (Coppa Italia, 10-08-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Biancolino con diverse assenze, ospiti al completo

Coppa Italia Quaranta. Porto Santo Stefano, 16/19 ottobre 2025. LA SQUADRA DEL CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE www.agnetwork.it/40coppaitalia/ Vai su Facebook

Coppa Italia, risultati ed il tabellone degli ottavi: il Napoli riceverà il Cagliari - 0 il Lecce in Coppa Italia, si sono conclusi tutti e tre gli incontri dei 16esimi in programma oggi. Segnala tuttonapoli.net

Coppa Italia, data e orario di Napoli-Cagliari e gli altri ottavi: si gioca di mercoledì alle 18 - Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha reso noti gli orari degli ottavi di finale di Coppa Italia. tuttonapoli.net scrive