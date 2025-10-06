Coppa Italia Napoli-Cagliari si gioca mercoledì 3 dicembre alle ore 15 ossia tra Roma-Napoli e Napoli-Juventus

Coppa Italia, Napoli-Cagliari si gioca mercoledì 3 dicembre alle ore 15 Sono uscite le date degli ottavi di finale di Coppa Italia, il Napoli come è noto giocherà in casa contro il Cagliari. Si giocherà – questo non era noto – mercoledì 3 dicembre alle ore 15. La partita arriva tra Roma-Napoli in programma il 30 novembre e il 7 dicembre quando si giocherà Napoli-Juventus. Il 10 il Napoli sarà poi impegnato in Champions in trasferta a Lisbona contro il Benfica di José Mourinho. Sarà un dicembre durissimo. Gli azzurri poi giocheranno anche il 14 a Udine, il 18 ci sarà la Supercoppa contro il Milan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

