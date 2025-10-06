Coppa Italia la Roma sfiderà il Torino agli ottavi | fissata la data del match

La Roma si prepara ad iniziare il suo percorso in Coppa Italia. Dopo le gare dei sedicesimi di finale, la squadra di Gian Piero Gasperini affronterà il Torino negli ottavi di finale della competizione. La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari dei prossimi impegni del torneo: la sfida tra giallorossi e granata è in programma martedì 13 gennaio alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico. Un appuntamento importante per la Roma, che punta ad avanzare nella competizione e dare continuità al suo percorso positivo anche fuori dal campionato. L'articolo proviene da SololaRoma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Coppa Italia, la Roma sfiderà il Torino agli ottavi: fissata la data del match

In questa notizia si parla di: coppa - italia

