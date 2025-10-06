Coppa Italia 2025 26 | ecco il tabellone degli ottavi di finale

La Lega Serie A ha ufficializzato il calendario degli ottavi di finale di Coppa Italia 202526. Si comincia con Juventus-Udinese, martedì 2 dicembre alle ore 21, seguita da Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre alle ore 15, Napoli-Cagliari alle 18, e Inter-Venezia alle 21. Giovedì 4 dicembre, le ultime due sfide del mese: il derby emiliano Bologna-Parma alle 18 e Lazio-Milan alle 21. Gli ultimi due ottavi, invece, sono previsti a gennaio: martedì 13 gennaio Roma-Torinoe martedì 27 gennaio Fiorentina-Como, entrambe alle 21. COPPA ITALIA 202526: GLI OTTAVI DI FINALE -JUVENTUS-UDINESE-martedi 2 dicembre 2025, ore 21 -ATALANTA-GENOA-mercoledì 3 dicembre 2025, ore 15 -NAPOLI-CAGLIARI-mercoledi 3 dicembre 2025, ore 18 -INTER-VENEZIA, mercoledì 3 dicembre 2025, ore 21 -BOLOGNA-PARMA, giovedì 4 dicembre 2025, ore 18 -LAZIO-MILAN, giovedì 4 dicembre 2025, ore 21 -ROMA-TORINO, martedì 13 gennaio 2026, ore 21 -FIORENTINA-COMO, martedì 27 gennaio 3027, ore 21 Serie A 202526: anticipi e posticipi fino alla 22ª giornata, il calendario della Juventus L'articolo Coppa Italia 202526: ecco il tabellone degli ottavi di finale proviene da PeriodicoDaily Sport. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Coppa Italia 2025/26: ecco il tabellone degli ottavi di finale

In questa notizia si parla di: coppa - italia

