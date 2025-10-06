Nonostante la pioggia e il forte vento i piloti hanno dato vita ad una edizione da record, sugli 3,8 km nello splendido scenario del San Bartolo, per la 8ª Coppa Faro ultimo round del Campionato italiano velocità in salita per Autostoriche. Una gara caratterizzata dalla pioggia ma al tempo stesso resa appunto spettacolare. Come spesso accade in queste condizioni sono le vetture Turismo avvantaggiate rispetto alle favorite Sport, con carrozzeria aperta e dotate di potenze difficili da gestire sull’asfalto umido. A conferma della regola, il miglior tempo è stato a sorpresa della piccola Peugeot 205 di Giuseppe Valenti, il giovane pilota siciliano trapiantato a Siena, alle sue spalle la potente Porsche Carrera RS di Brando Motti, spettacolare come sempre la guida del pilota emiliano, il terzo gradino del podio è andato a Marco Gentili con la Fiat X 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coppa Faro sotto la pioggia. E Valenti sorprende tutti