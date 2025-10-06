Coppa Bernocchi a Legnano vince Godon Covi che beffa | ripreso nel finale

Gazzetta.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seconda prova del Trittico Lombardo: l'azzurro e Simmons attaccano ma vengono raggiunti negli ultimi metri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

coppa bernocchi a legnano vince godon covi che beffa ripreso nel finale

© Gazzetta.it - Coppa Bernocchi, a Legnano vince Godon. Covi, che beffa: ripreso nel finale

In questa notizia si parla di: coppa - bernocchi

Trittico Lombardo 2025: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Le date

La Coppa Bernocchi. Torna il grande ciclismo. A Legnano è tutto pronto

Coppa Bernocchi 2025, lunedì 6 ottobre: percorso, orari e strade chiuse

Ciclismo, Dorian Godon vince in volata la Coppa Bernocchi 2025 - Il corridore francese batte al fotofinish sul traguardo di Legnano il danese Tobias Lund Andresen e l’italiano Giovanni Lonardi ... Scrive ilgiorno.it

coppa bernocchi legnano vinceDiretta Coppa Bernocchi 2025/ Streaming video Rai: chi vincerà a Legnano? (oggi lunedì 6 ottobre) - Diretta Coppa Bernocchi 2025 streaming video Rai oggi lunedì 6 ottobre: orario, percorso e vincitore della classica di ciclismo a Legnano. Lo riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Coppa Bernocchi Legnano Vince