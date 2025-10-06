Coppa Bernocchi a Legnano vince Godon Covi che beffa | ripreso nel finale
Seconda prova del Trittico Lombardo: l'azzurro e Simmons attaccano ma vengono raggiunti negli ultimi metri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Trittico Lombardo 2025: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Le date
La Coppa Bernocchi. Torna il grande ciclismo. A Legnano è tutto pronto
Coppa Bernocchi 2025, lunedì 6 ottobre: percorso, orari e strade chiuse
Ciclismo, Dorian Godon vince in volata la Coppa Bernocchi 2025 - Il corridore francese batte al fotofinish sul traguardo di Legnano il danese Tobias Lund Andresen e l'italiano Giovanni Lonardi
Diretta Coppa Bernocchi 2025/ Streaming video Rai: chi vincerà a Legnano? (oggi lunedì 6 ottobre) - Diretta Coppa Bernocchi 2025 streaming video Rai oggi lunedì 6 ottobre: orario, percorso e vincitore della classica di ciclismo a Legnano.