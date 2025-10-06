Coppa Bernocchi 2025 vince Godon nel giorno del ritiro di Nizzolo
Legnano, 6 ottobre 2025 - Il primo atto del Trittico Lombardo 2025, la Coppa Agostoni 2025, era andato ieri ad Adam Yates: oggi tocca al secondo tassello, la Coppa Bernocchi 2025, e la vittoria va a Dorian Godon. La cronaca della gara. Il francese batte in volata, praticamente al fotofinish, Tobias Lund Andresen, con Giovanni Lonardi, terzo, come primo degli italiani. Il campione nazionale francese sull'albo d'oro succede a Stan Van Tricht (oggi al via per provare a difendere il successo di un anno fa): due nomi, gli ultimi due vincitori, forse non esattamente di primissimo piano se paragonati al resto del parterre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: coppa - bernocchi
Trittico Lombardo 2025: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Le date
La Coppa Bernocchi. Torna il grande ciclismo. A Legnano è tutto pronto
Coppa Bernocchi 2025, lunedì 6 ottobre: percorso, orari e strade chiuse
Dorian Godon triumphs in a thrilling finish at the 2025 Coppa Bernocchi, edging out Tobias Lund Andresen by mere centimeters. Giovanni Lonardi takes third, leading a strong Italian presence in the top 10. Discover the full race recap and highlights at - X Vai su X
Strade chiuse e sosta vietata in città fin dalle 5.30 di domani, lunedì 6. Nelle fasi di transito della carovana, chiuse anche le uscite di #Legnano e #Castellanza dell’autostrada #ciclismo #Coppa #Bernocchi Vai su Facebook
Coppa Bernocchi 2025, vince il francese Dorian Godon in volata - Il campione nazionale francese Dorian Godon vince in volata la 106^ edizione della Coppa Bernocchi. Scrive sport.sky.it
Ciclismo, Dorian Godon vince in volata la Coppa Bernocchi 2025 - Il corridore francese batte al fotofinish sul traguardo di Legnano il danese Tobias Lund Andresen e l’italiano Giovanni Lonardi ... Secondo ilgiorno.it