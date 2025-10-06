Coppa Bernocchi 2025 vince Godon nel giorno del ritiro di Nizzolo

Sport.quotidiano.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Legnano, 6 ottobre 2025 - Il primo atto del Trittico Lombardo 2025, la Coppa Agostoni 2025, era andato ieri ad Adam Yates: oggi tocca al secondo tassello, la Coppa Bernocchi 2025, e la vittoria va a Dorian Godon.   La cronaca della gara.   Il francese batte in volata, praticamente al fotofinish, Tobias Lund Andresen, con Giovanni Lonardi, terzo, come primo degli italiani. Il campione nazionale francese sull'albo d'oro succede a Stan Van Tricht (oggi al via per provare a difendere il successo di un anno fa): due nomi, gli ultimi due vincitori, forse non esattamente di primissimo piano se paragonati al resto del parterre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

coppa bernocchi 2025 vince godon nel giorno del ritiro di nizzolo

© Sport.quotidiano.net - Coppa Bernocchi 2025, vince Godon nel giorno del ritiro di Nizzolo

In questa notizia si parla di: coppa - bernocchi

Trittico Lombardo 2025: Coppa Agostoni, Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine. Le date

La Coppa Bernocchi. Torna il grande ciclismo. A Legnano è tutto pronto

Coppa Bernocchi 2025, lunedì 6 ottobre: percorso, orari e strade chiuse

coppa bernocchi 2025 vinceCoppa Bernocchi 2025, vince il francese Dorian Godon in volata - Il campione nazionale francese Dorian Godon vince in volata la 106^ edizione della Coppa Bernocchi. Scrive sport.sky.it

Ciclismo, Dorian Godon vince in volata la Coppa Bernocchi 2025 - Il corridore francese batte al fotofinish sul traguardo di Legnano il danese Tobias Lund Andresen e l’italiano Giovanni Lonardi ... Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Coppa Bernocchi 2025 Vince