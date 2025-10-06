Coppa Bernocchi 2025 oggi | orari percorso tv Brennan prova il colpaccio a Legnano

Non ci sono soste. La settimana che vivrà il suo momento culminante con il Giro di Lombardia di sabato prossimo inizia con uno degli appuntamenti che caratterizzano il calendario della parte finale di annata del grande ciclismo internazionale. Si corre infatti la Coppa Bernocchi 2025. La storica corsa in linea, giunta all’edizione numero centosei, rappresenta il secondo atto di quel Trittico Lombardo che si concluderà con la Tre Valli Varesine di domani, gara in cui sarà presente anche il campione iridato Tadej Pogacar. Si parte da Legnano e si arriva a Legnano dopo aver percorso 191,6 chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it

