Coppa Bernocchi 2025 | il francese Dorian Godon si impone in volata terzo Giovanni Lonardi
Termina allo sprint una movimentata edizione numero 106 della Coppa Bernocchi, una delle classiche storie del calendario italiano. Prosegue il digiuno tricolore: dopo due belgi a imporsi è un francese, il campione nazionale Dorian Godon. Successo numero cinque della stagione per il 29enne della Decathlon AG2R La Mondiale Team. Dopo pochi chilometri va via una fuga di cinque uomini con Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), Ethan Hayter (Soudal-QuickStep), Xabier Mikel Azparren (Q36.5), Joel Suter (Tudor), Samuel Quaranta (MBH Bank Ballan Csb). Il gruppo però gestisce al meglio la situazione e nel circuito del Piccolo Stelvio va a riprendere gli attaccanti. 🔗 Leggi su Oasport.it
Strade chiuse e sosta vietata in città fin dalle 5.30 di domani, lunedì 6. Nelle fasi di transito della carovana, chiuse anche le uscite di #Legnano e #Castellanza dell'autostrada
