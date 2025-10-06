Tanti appassionati di ciclismo, cacciatori di selfie e un bel po’ di curiosi. Ma c’erano anche nonni coi nipotini, padri e figli agghindati come corridori, aficionados con più di un’edizione della Coppa sulle spalle e soprattutto tanti giovani ciclisti delle squadre brianzole, in cerca di foto e di autografi. Loro, assieme ai protagonisti della gara in sella alle bici, hanno dato vita ancora una volta a una grande festa dello sport, dimostrando che le due ruote restano a tutt’oggi una vera passione popolare. C’è stato un nutrito pubblico ieri a Lissone per la Coppa Agostoni numero 78, la classicissima di ciclismo professionistico che apre il Trittico Lombardo, precedendo la Coppa Bernocchi e la Tre Valli Varesine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Coppa Agostoni, il rito si ripete. Autografi e selfie con gli eroi in bici