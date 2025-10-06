Controlli straordinari tra Aci Catena e Aci Sant’Antonio | multe e attività sospese
ABBONATI A DAYITALIANEWS Venerdì scorso la polizia ha effettuato un’intensa operazione di controllo straordinario del territorio nei comuni di Aci Catena e Aci Sant’Antonio, nell’ambito di un piano predisposto dalla questura di Catania per rafforzare la sicurezza con pattugliamenti mirati in strade, piazze e aree sensibili. Operazione congiunta. L’attività è stata coordinata dal commissariato di Acireale, in collaborazione con il corpo forestale della Regione Siciliana, l’ ispettorato territoriale del lavoro e la polizia locale. Obiettivo: prevenire fenomeni di illegalità diffusa attraverso verifiche in esercizi commerciali e controlli su strada. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
