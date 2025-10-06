Controlli della Polizia di Stato a Frattamaggiore Denunciato il titolare di una sala scommesse abusiva

Controlli straordinari a Frattamaggiore: chiusa un’attività per carenze igieniche e denunciato un esercente per installazione abusiva di slot machines. Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità. Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio a Frattamaggiore. In particolare, nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore con l’ausilio di personale dell’ASL Na 2, hanno effettuato controlli a Frattamaggiore dove hanno identificato 54 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, controllato 30 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e contestato 5 violazioni del Codice della Strada. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it