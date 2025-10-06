Controlli dei carabinieri per Napoli-Genoa 6 persone denunciate

Tempo di lettura: < 1 minuto Sei persone, cinque parcheggiatori abusivi recidivi, e un 40enne trovato in possesso di un coltello a scatto, sono state denunciate dai carabinieri durante una serie di controlli eseguiti in occasione della partita Napoli-Genoa allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il 40enne, di Bagnoli, è già noto alle forze dell’ordine: durante la perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello a scatto e ora dovrà rispondere di porto abusivo di arma. La arma è stata sequestrata. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Controlli dei carabinieri per Napoli-Genoa, 6 persone denunciate

In questa notizia si parla di: controlli - carabinieri

