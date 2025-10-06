Controlli dei carabinieri nei pressi dello stadio in occasione di Napoli-Genoa | denunciate 6 persone

I carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli hanno effettuato un servizio a largo raggio nella zona di Fuorigrotta, nei pressi dello stadio Diego Armando Maradona, durante la partita di calcio Napoli-Genoa.I militari - prima, durante e dopo il match - hanno setacciato la zona e denunciato 5. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Controlli dei carabinieri per Napoli-Genoa, 6 persone denunciate - Sei persone, cinque parcheggiatori abusivi recidivi, e un 40enne trovato in possesso di un coltello a scatto, sono state denunciate dai carabinieri durante una serie di controlli eseguiti in occasione ... Segnala ansa.it