Controlli dei Carabinieri in Alta Irpinia | una denuncia e due fogli di via nel fine settimana
Prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, finalizzata a implementare il monitoraggio del territorio, con particolare attenzione alle aree più sensibili. Nel fine settimana, anche in occasione di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
