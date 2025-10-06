Controlli a tappeto con autovelox e scout ecco dove dal 6 al 12 ottobre

Messinatoday.it | 6 ott 2025

Il Comando del Corpo di Polizia municipale, nell’ottica della prevenzione dei sinistri stradali, ha disposto la prosecuzione dei servizi di controllo della velocità con Autovelox lungo i principali assi viari cittadini più interessati dal traffico e con il dispositivo Scout per il rilevamento. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

