VUELLE 86 RUVO DI PUGLIA 71 VUELLE: Trucchetti 9, Bertini 11, Maretto 10, Sakinè, De Laurentiis 9, Tambone 2, Virginio 3, Felder 16, Bucarelli 4, Miniotas 18, Fainke 4. All. Leka. RUVO DI PUGLIA: Brooks II 11, Anumba 8, Musso 6, Ulaneo 6, Granieri ne, Reale 9, Moody 10, Jerkovic 17, Nikolic, Borra 4. All. Rajola. Arbitri: Radaelli, Cappello e Capurro. Parziali: 23-8, 47-27, 67-47. Tiri liberi: Vuelle 78, Ruvo 1724. Tiri da 3 punti: Vuelle 1128, Ruvo 625. Rimbalzi: Vuelle 34, Ruvo 35. Spettatori: 3.302. Infortunio all’arbitro Capurro che lascia il campo nel 3° quarto. Difficile dire se l’avversario era quello giusto per sbloccarsi oppure si sono sbloccati alcuni meccanismi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Contro Ruvo basta davvero poco. Ma almeno Pesaro ha un altro piglio