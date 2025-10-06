Contro il genocidio Blocchiamo tutto | a Napoli occupato anche il liceo ‘Vico’
Tempo di lettura: 4 minuti “Oggi, noi studenti e studentesse del G.B. Vico, abbiamo scelto con consapevolezza e lucidità di occupare la nostra scuola, inserendoci all’interno di un movimento di lotta e mobilitazione che sta interessando non soltanto l’ambiente scolastico ma bensì ogni ambito di una società che si ribella con il fine ultimo di spezzare il silenzio che per troppo tempo ha legittimato la complicità del nostro governo rispetto al massacro palestinese. Oggi siamo di nuovo qui, con la stessa determinazione di due anni fa, perché non possiamo, e non vogliamo, essere spettatori dei crimini di guerra commessi dallo Stato israeliano”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
