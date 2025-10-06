Ora si ricomincia davvero. A sedici mesi dalla scadenza del vecchio accordo, dopo una prima trattativa naufragata a novembre dello scorso anno e 40 ore di sciopero, riparte il negoziato per il rinnovo del c ontratto dei metalmeccanici. Lo spiraglio riapertosi in estate, coltivato nei tavoli tematici di settembre sugli argomenti di discussione meno ostici, arriva al momento della verità. Federmeccanica e Assistal da una parte, Fiom, Fim e Uilm dall’altra vanno alla ricerca di un’intesa che al momento resta difficile. In giornata le associazioni datoriali e i sindacati si ritrovano nella sede di Confindustria per capire se c’è uno spazio di trattativa così da trovare un punto di caduta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Contratto metalmeccanici, la trattativa riparte. Lo scoglio? Sempre gli aumenti