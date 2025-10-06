Contratto metalmeccanici la trattativa riparte Lo scoglio? Sempre gli aumenti
Ora si ricomincia davvero. A sedici mesi dalla scadenza del vecchio accordo, dopo una prima trattativa naufragata a novembre dello scorso anno e 40 ore di sciopero, riparte il negoziato per il rinnovo del c ontratto dei metalmeccanici. Lo spiraglio riapertosi in estate, coltivato nei tavoli tematici di settembre sugli argomenti di discussione meno ostici, arriva al momento della verità. Federmeccanica e Assistal da una parte, Fiom, Fim e Uilm dall’altra vanno alla ricerca di un’intesa che al momento resta difficile. In giornata le associazioni datoriali e i sindacati si ritrovano nella sede di Confindustria per capire se c’è uno spazio di trattativa così da trovare un punto di caduta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: contratto - metalmeccanici
Ripreso il confronto sul contratto dei metalmeccanici
Ripreso il confronto sul contratto dei metalmeccanici
Contratto metalmeccanici, riprende la trattativa: 3 incontri a settembre. Si riparte dai temi meno divisivi
34° SABATO DI PRESIDIO Contratto nazionale metalmeccanici la trattativa stenta? Senza contratto non si lavora! TUTTO FERMO! Foto presidi delle portinerie (dalle 4.30 di notte) per lo sciopero dello straordinario stabilimenti Electrolux Susegana (TV) 1200 di Vai su Facebook
Metalmeccanici Confapi: aumenti settembre 2025, welfare e guida completa al CCNL in attesa del rinnovo - Scopri gli aumenti Confapi da settembre 2025, i 200 euro di welfare, i nuovi minimi e le novità del CCNL in attesa del rinnovo 2025- commercialista.it scrive