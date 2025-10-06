Conte sbotta appena arriva in conferenza | Mi dà fastidio non è bello Capisco che a Napoli è difficile

Antonio Conte ha preso male la prima domanda fattagli in conferenza dopo la vittoria sul Genoa: "L'equilibrio capisco che a Napoli è difficile trovarlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: conte - sbotta

Conte sbotta in TV sul mercato del Napoli: “Mica abbiamo preso giocatori da 60 milioni”

Sbotta contro Conte, esplode il caso: a Napoli scoppia la bufera

“Ha preso la persona sbagliata”, Conte sbotta dopo la reazione di De Bruyne

Spinazzola: “Sono entrato nella testa di mister #Conte” Il laterale sbotta: “Sono tornato ai livelli dell’Europeo? E basta! Ora sto facendo meglio” - X Vai su X

Salvini contestato sbotta con la sicurezza: “Non è possibile che arrivino a 5 metri da me!”. Matteo Salvini è parecchio nervoso nel chiostro di San Francesco, accanto alla piazza principale di Ascoli. In città per la campagna elettorale per sostenere il candidato Vai su Facebook

Conte sbotta appena arriva in conferenza: “Mi dà fastidio, non è bello. Capisco che a Napoli è difficile” - Antonio Conte ha preso male la prima domanda fattagli in conferenza dopo la vittoria sul Genoa: "L'equilibrio capisco che a Napoli è difficile trovarlo" ... Secondo fanpage.it

“Ha preso la persona sbagliata”, Conte sbotta dopo la reazione di De Bruyne - La risposta in conferenza stampa di Antonio Conte sulla reazione nervosa di Kevin De Bruyne dopo la sostituzione in Milan- Lo riporta calciomercato.it