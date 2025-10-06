Conte sbotta appena arriva in conferenza | Mi dà fastidio non è bello Capisco che a Napoli è difficile

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonio Conte ha preso male la prima domanda fattagli in conferenza dopo la vittoria sul Genoa: "L'equilibrio capisco che a Napoli è difficile trovarlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: conte - sbotta

