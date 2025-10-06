Conte che canta O surdato ‘nnammurato’ fa impazzire i tifosi del Napoli e incazzare quelli della Juve

Antonio Conte sempre più trascinatore in campo e fuori. L’allenatore del Napoli continua a incantare i tifosi con le vittorie, ma la sua partecipazione e la sua passione riescono a scatenare letteralmente gli spalti del Maradona. È accaduto anche domenica sera dopo il fischio finale della gara contro il Genoa, Conte imbocca la strada che porta agli spogliatoi visibilmente provato ma al contempo felice e raggiante per una vittoria fondamentale dei suoi. A quel punto il tecnico leccese, rivolgendosi alla tribuna autorità dello Stadio ‘Maradona’, festeggia la conquista dei tre punti intonando senza freni il celebre brano napoletano ” O surdato ‘nnammurato ‘ di Massimo Ranieri, che risuonava in tutto l’impianto di Fuorigrotta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Conte che canta ”O surdato ‘nnammurato’ fa impazzire i tifosi del Napoli e incazzare quelli della Juve

