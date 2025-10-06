Consulta esame decisivo sulla stretta Nordio al traffico d’influenze
Domani, a Palazzo della Consulta, approda una decisione che tocca il cuore della lotta alla corruzione: la nuova definizione del traffico di influenze illecite introdotta dalla legge 1142024 sarà messa alla prova, con una posta in gioco che riguarda limiti, tutele e responsabilità nell’azione pubblica. Una linea sottile tra mediazione consentita e influenza vietata L’udienza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: consulta - esame
Todde e la richiesta di decadenza: il caso all’esame della Consulta - X Vai su X
Roma Capitale ha annunciato la nuova selezione di #praticanti Avvocati da avviare al tirocinio forense, finalizzato all’esame di abilitazione professionale. Consulta qui il bando https://www.ordineavvocatiroma.it/cdn/dl_view.php/Avviso+Avvocatura+ Vai su Facebook
Scuola, le novità per l’anno scolastico 2025-26: dallo stop ai cellulari alla stretta sulla condotta fino all'esame di Maturità rivisto, ecco cosa cambia - Proseguendo nell’excursus, un altro cardine del nuovo anno scolastico 2025- Da ilmessaggero.it