Domani, a Palazzo della Consulta, approda una decisione che tocca il cuore della lotta alla corruzione: la nuova definizione del traffico di influenze illecite introdotta dalla legge 1142024 sarà messa alla prova, con una posta in gioco che riguarda limiti, tutele e responsabilità nell’azione pubblica. Una linea sottile tra mediazione consentita e influenza vietata L’udienza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Consulta, esame decisivo sulla stretta Nordio al traffico d’influenze