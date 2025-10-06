Consulenza bancaria | team giovani e in evoluzione

Quotidiano.net | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

QUASI 200 TEAM attivi con oltre 420 consulenti finanziari coinvolti e più di 47.000 clienti gestiti. La modalità di lavoro in team in Banca Generali continua a crescere: basti pensare che solo 8 anni fa erano soltanto 6 i team attivi mentre oggi questo strumento, sviluppatosi di anno in anno, interessa circa 16 miliardi di masse. Questo incremento, esponenziale in meno di un decennio, si spiega in modo semplice: la private bank considera la struttura del team come un elemento cardine della crescita favorendo i consulenti sia nel passaggio generazionale sia nel mx e quindi nell’aumento di professionalità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

consulenza bancaria team giovani e in evoluzione

© Quotidiano.net - Consulenza bancaria: team giovani e in evoluzione

In questa notizia si parla di: consulenza - bancaria

Il paradosso della consulenza bancaria: quando manca proprio il supporto che conta

consulenza bancaria team giovaniConsulenza bancaria: team giovani e in evoluzione - QUASI 200 TEAM attivi con oltre 420 consulenti finanziari coinvolti e più di 47. quotidiano.net scrive

Banca Generali punta sui giovani: "Lavorare in team per crescere" - LA CONSULENZA finanziaria oggi passa sempre più dal lavoro di squadra per avvicinare competenze diverse e mettere a fattore comune le professionalità. Si legge su quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Consulenza Bancaria Team Giovani