Consorzio di Bonifica del Vallo di Diano e Tanagro verso il centenario | concorso per la realizzazione del logo

Il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro celebra nel 2026 il centenario della fondazione dell’ente, che venne riconosciuto il 21 marzo del 1926. E nell’ambito delle iniziative in programma è stato previsto un concorso di idee riservato agli Istituti di Istruzione Superiore del Comprensorio di Bonifica per la realizzazione di un logo che possa ricordare l’evento della fondazione, da apporre sugli atti ufficiali emessi nel corso delle manifestazioni previste e sui principali impianti ed opere del Consorzio. In questi giorni il presidente dell’ente, Beniamino Curcio, ha presentato il bando di concorso ai dirigenti scolastici dell’area valdianese: “L’intento – ha spiegato il presidente Curcio – è quello di accrescere la conoscenza delle attività e delle opere compiute dall’ente di bonifica per la sicurezza e lo sviluppo del nostro territorio, plasmato dalle molteplici azioni di bonifica idraulica e irrigua”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it