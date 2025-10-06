Consorzio di Bonifica del Vallo di Diano e Tanagro verso il centenario | concorso per la realizzazione del logo
Il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro celebra nel 2026 il centenario della fondazione dell’ente, che venne riconosciuto il 21 marzo del 1926. E nell’ambito delle iniziative in programma è stato previsto un concorso di idee riservato agli Istituti di Istruzione Superiore del Comprensorio di Bonifica per la realizzazione di un logo che possa ricordare l’evento della fondazione, da apporre sugli atti ufficiali emessi nel corso delle manifestazioni previste e sui principali impianti ed opere del Consorzio. In questi giorni il presidente dell’ente, Beniamino Curcio, ha presentato il bando di concorso ai dirigenti scolastici dell’area valdianese: “L’intento – ha spiegato il presidente Curcio – è quello di accrescere la conoscenza delle attività e delle opere compiute dall’ente di bonifica per la sicurezza e lo sviluppo del nostro territorio, plasmato dalle molteplici azioni di bonifica idraulica e irrigua”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: consorzio - bonifica
Consorzio di Bonifica, tutti i progetti in corso Mappa di quelli futuri: piano da 38 milioni
Alessandrini (M5s) attacca Imprudente sul Consorzio di bonifica centro e il ricorso al Tar: "Assente ingiustificato"
Fondi aggiuntivi al Consorzio di bonifica, interventi finanziati sul territorio per ponti e strade
Consorzio Bonifica 3 Medio Valdarno. Jaden Bojsen · Let's Go. Immagini spettacolari dal volo sui lavori di somma urgenza a cura del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per il rispristino degli argini del torrente Stella dalla località di Ponte alla Caten Vai su Facebook
Intervento di sfalcio e cestaggio erbe lungo il canale Bidoggia in comune di Ormelle #sicurezzaidraulica #bonifica #ormelle #consorzioPiave - X Vai su X
Centenario del Consorzio di Bonifica. Indetto concorso di idee riservato alle scuole per la creazione del logo - Nell’ambito delle varie iniziative che si stanno programmando è stato previsto un concorso di idee riservato alle scuole e finalizzato alla realizzazione di un logo che possa ricordare l’evento della ... Secondo ondanews.it
Libro celebrativo per i cento anni - Nel 2026 ricorre il Centenario del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro, istituito con il Decreto Reale del 21 marzo 1926. Lo riporta ilmattino.it