Consigli di classe | riunioni funzioni e competenze Cosa fanno i rappresentanti di classe genitori e studenti
I Consigli di classe, di interclasse e di intersezione sono gli organi collegiali in cui le diverse componenti scolastiche (docenti, genitori e studenti per la scuola secondaria di II grado) si incontrano per pianificare e valutare costantemente l'azione educativa e didattica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Daniele Novara contro la scuola-caserma: “Stop ai consigli di classe punitivi. Basta logica punitiva, le relazioni tra studenti non sono nemiche del rigore ma alleate dell’apprendimento efficace”
Quante ore per collegi docenti e quanti per i consigli di classe? Quante dedicate agli incontri scuola-famiglia? La scheda
Dalla tavola al sonno, i consigli per il rientro in classe degli studenti parmigiani
Avviso per tutti i genitori - ELEZIONE COMPONENTE GENITORI CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE A.S. 2025/2026 Si comunica che le elezioni dei rappresentanti della componente dei rappresentanti di classe, sezione e intersezione, si
Docente in part-time: consigli di classe quando non ho lezioni. Cosa si può fare? - time è tenuto a partecipare alle attività funzionali anche nei giorni in cui non svolge lezioni.
CONSIGLI NON RICHIESTI/ Le mosse per far funzionare le riunioni virtuali - Nelle organizzazioni, oggi, il principale mezzo di comunicazione utilizzato per comunicare simultaneamente sono le videoconferenze tramite piattaforme specifiche.