Conservatorio Cimarosa | settimana ricca di appuntamenti

Tempo di lettura: 3 minuti Il Conservatorio “Domenico Cimaro sa” di Avellino si prepara a vivere una settimana ricca di musica, formazione e spettacolo, con un calendario di appuntamenti che dal 6 all’11 ottobre 2025 vedrà alternarsi masterclass, concerti e performance dedicate a generi e protagonisti diversi del panorama musicale internazionale. Dal 6 all’8 ottobre si terrà la Masterclass per Orchestra di Fiati guidata dal M° Massimiliano Profili, un’occasione di crescita musicale e artistica per gli studenti del Conservatorio. Il percorso, coordinato dal M° Luigi Izzo, si concluderà mercoledì 8 ottobre alle ore 19. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

