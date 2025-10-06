Conselve 79enne derubata ha un malore e muore

Giovanna Trovò si siede su una panchina, in pieno centro, quando viene distratta e derubata della borsetta. Troppo lo spavento. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Conselve, 79enne derubata ha un malore e muore

In questa notizia si parla di: conselve - 79enne

79enne muore di paura dopo essere stata derubata mentre riposava su una panchina Conselve #Conselve #Padova #furto #cronaca - X Vai su X

Una donna di 79 anni, Giovanna Trovò, è stata vittima di uno scippo mentre era seduta su una panchina nel centro di Conselve, in provincia di Padova. Due uomini le avrebbero sottratto la borsa approfittando di un momento di distrazione. La pensionata è ri Vai su Facebook

Le rubano la borsa, 79enne si sente male poco dopo e muore: aperta un'inchiesta - Le indagini vogliono chiarire se ci sia un nesso tra il furto e il decesso ... Segnala msn.com

Padova, le rubano la borsa mentre è seduta su una panchina: muore per arresto cardiaco - Siamo in piazza Cesare Battisti, a Conselve (Padova): Giovanna Trovò si siede su una panchina, in pieno centro, quando viene distra ... Secondo msn.com