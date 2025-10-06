Conferenza stampa Vecchi post Inter U23 Ospitaletto | La nostra missione è formare i giocatori ma non si può vincere sempre Oggi un passo indietro

Inter News 24 Conferenza stampa Vecchi post Inter U23 Ospitaletto: le parole del tecnico nerazzurro dopo il pareggio rimediato in campionato. La conferenza stampa di Stefano Vecchi al termine di Inter U23 Ospitaletto, la partita di ieri pareggiata dalla seconda squadra nerazzurra per 2 a 2 nel match valevole per l’8^ giornata del girone A di Serie C. ANALISI – « Passo indietro dal punto di vista della prestazione, poca qualità e poco dominio del gioco. Loro a parte una punizione dove ha fatto una gran parata Calligaris, nel primo tempo non ci hanno creato grossi grattacapi » GLI ERRORI COMMESSI – « Ci abbiamo messo del nostro causando ingenuamente un rigore e non siamo stati attivi e brillanti in area di rigore su palle che cadevano. 🔗 Leggi su Internews24.com

