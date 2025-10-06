Conferenza stampa Vecchi post Inter U23 Ospitaletto | La nostra missione è formare i giocatori ma non si può vincere sempre Oggi un passo indietro

Internews24.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Conferenza stampa Vecchi post Inter U23 Ospitaletto: le parole del tecnico nerazzurro dopo il pareggio rimediato in campionato. La conferenza stampa di Stefano Vecchi al termine di Inter U23 Ospitaletto, la partita di ieri pareggiata dalla seconda squadra nerazzurra per 2 a 2 nel match valevole per l’8^ giornata del girone A di Serie C. ANALISI – « Passo indietro dal punto di vista della prestazione, poca qualità e poco dominio del gioco. Loro a parte una punizione dove ha fatto una gran parata Calligaris, nel primo tempo non ci hanno creato grossi grattacapi » GLI ERRORI COMMESSI – « Ci abbiamo messo del nostro causando ingenuamente un rigore e non siamo stati attivi e brillanti in area di rigore su palle che cadevano. 🔗 Leggi su Internews24.com

conferenza stampa vecchi post inter u23 ospitaletto la nostra missione 232 formare i giocatori ma non si pu242 vincere sempre oggi un passo indietro

© Internews24.com - Conferenza stampa Vecchi post Inter U23 Ospitaletto: «La nostra missione è formare i giocatori, ma non si può vincere sempre. Oggi un passo indietro»

In questa notizia si parla di: conferenza - stampa

Grottaglie, primo festival della ceramica. Lunedì alle 18 la conferenza stampa

Conferenza stampa Chivu: «Questa è solo la prima ma sono contento dei ragazzi»

Conferenza stampa Tudor pre Genoa Juve LIVE: le sue dichiarazioni

Conte travolto da un’irruzione improvvisa, la conferenza stampa si trasforma in una festa sfrenata - Antonio Conte si è presentato regolarmente in sala stampa per affrontare la classica conferenza post partita come da protocollo, ma tutto è durato un attimo: l’atmosfera compassata, professionale, ... Secondo fanpage.it

Baroni, tensione altissima in sala stampa: tutto quello che non vi hanno detto sulla lite - Torino, al termine della conferenza, è esplosa la lite tra due giornalisti a cui lo stesso Baroni ha partecipato da lontano ... Si legge su calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Vecchi Post