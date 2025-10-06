Conferenza stampa Tudor post Juve Milan | Inter sopra tutte noi possiamo dire la nostra Milan? Partita difficile…

Internews24.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Conferenza stampa Tudor post Juve Milan: le parole del tecnico bianconero a seguito della partita di ieri sera contro Allegri. Igor Tudor,  allenatore della  Juve, ha rilasciato lacune dichiarazioni in conferenza stampa dopo il match col  Milan dove ha parlato anche dell’ Inter di Chivu. Le sue dichiarazioni.  JUVE MILAN: LA CRONACA MILAN HA CREATO TANTO NEL SECONDO TEMPO –   «Poi dopo il 5-3-2 non creavano più. Partita difficile, dispiace perché si è provato a vincere. Il pareggio ci sta». MENO QUALITA’ SULLE FASCE SENZA CONCEICAO E YILDIZ –   «Poi è entrato Kostic. Era una scelta da fare. 🔗 Leggi su Internews24.com

conferenza stampa tudor post juve milan inter sopra tutte noi possiamo dire la nostra milan partita difficile8230

© Internews24.com - Conferenza stampa Tudor post Juve Milan: «Inter sopra tutte, noi possiamo dire la nostra, Milan? Partita difficile…»

In questa notizia si parla di: conferenza - stampa

Grottaglie, primo festival della ceramica. Lunedì alle 18 la conferenza stampa

Conferenza stampa Chivu: «Questa è solo la prima ma sono contento dei ragazzi»

Conferenza stampa Tudor pre Genoa Juve LIVE: le sue dichiarazioni

Juve-Atalanta, Tudor in conferenza: “Miglior primo tempo da quando sono qua, Thuram si è fatto male” - Atalanta preoccupa i tifosi: "Thuram si è fatto male al polpaccio, è da valutare" ... Si legge su calciomercato.it

conferenza stampa tudor postTudor categorico in conferenza stampa: «Manca equilibrio a questa squadra? Si parla tanto, ora vi dico la mia». L’analisi del mister - Tudor, il tecnico risponde alle critiche: la squadra sa cosa fare in campo, il problema è la continuità nell’arco dei novanta minuti Nessuna crisi di identità, nessun problema di equilibrio. juventusnews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Tudor Post