Confagricoltura Arezzo | cereali verso una semina piena di incertezze
Arezzo, 6 ottobre 2025 – «La pubblicazione dei costi di produzione da parte di Ismea certifica un dato che la nostra organizzazione denuncia ormai da troppo tempo: i costi per la produzione dei cereali sono ormai da anni, salvo rare eccezioni, superiori ai prezzi remunerati agli agricoltori. Come possono continuare le nostre aziende a lavorare in perdita? Come possono ancora una volta le nostre aziende avviarsi alla semina senza aver alcun tipo di garanzia sui prezzi?». Così il presidente di Confagricoltura Arezzo Carlo Bartolini Baldelli affronta un tema di stretta attualità che riguarda le imprese agricole. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: confagricoltura - arezzo
Confagricoltura Arezzo: da Commissione UE un attacco al futuro dell’agricoltura
Confagricoltura all’Autunno Pavese 2025 Dal 3 al 6 ottobre – Palazzo Esposizioni, Pavia Torna la Fiera regina dell’autunno pavese: stand, showcooking, incontri e tante eccellenze del nostro territorio. Oggi si inaugura la nuova edizione e siamo present Vai su Facebook
Confagricoltura Arezzo: cereali, verso una semina piena di incertezze - Arezzo, 6 ottobre 2025 – «La pubblicazione dei costi di produzione da parte di Ismea certifica un dato che la nostra organizzazione denuncia ormai da troppo tempo: i costi per la produzione dei ... Segnala msn.com