Confagricoltura Arezzo | cereali verso una semina piena di incertezze

Arezzo, 6 ottobre 2025 – «La pubblicazione dei costi di produzione da parte di Ismea certifica un dato che la nostra organizzazione denuncia ormai da troppo tempo: i costi per la produzione dei cereali sono ormai da anni, salvo rare eccezioni, superiori ai prezzi remunerati agli agricoltori. Come possono continuare le nostre aziende a lavorare in perdita? Come possono ancora una volta le nostre aziende avviarsi alla semina senza aver alcun tipo di garanzia sui prezzi?». Così il presidente di Confagricoltura Arezzo Carlo Bartolini Baldelli affronta un tema di stretta attualità che riguarda le imprese agricole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

