Condò | Leao che errore! Modric dimostra ancora di essere un plus garantito

Nel suo commento a Juventus-Milan per il 'Corriere della Sera' il giornalista Paolo Condò ha posto l'accento sull'occasione finale sprecata da Rafael Leao e sulla qualità assoluta di Luka Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Condò: “Leao, che errore!”. Modric dimostra ancora di essere un plus garantito

In questa notizia si parla di: cond - leao

Leao returns, but Allegri is tasked with preserving Milan’s new identity Vai su Facebook

Bartesaghi fatica. Modric, due lampi. Leao che errore - Galleggia bene tra le linee senza palla e raddoppia su Yildiz. Lo riporta msn.com

Tudor, perché togliere Conceiçao col Milan? Leao, che errori. E il Napoli continua a fare una fatica inenarrabile - Sei partite costituiscono un segmento sufficiente per dare una prima profondità alle impressioni di fine estate ... Come scrive msn.com